Erik ten Hag huỵch toẹt số phận Harry Maguire ở MU

Điều đáng nói, cặp trung vệ Raphael Varane cùng Lisandro Martinez đã kết hợp cùng nhau thật tốt, tạo nên hàng thủ 4 người cùng Diogo Dalot và Tyrell Malacia khiến cựu thuyền trưởng Ajax thực sự hài lòng.



Trung vệ tuyển Anh dự kiến tiếp tục cảnh dự bị trong chuyến làm khách của MU đến Southampton lúc 18h30 chiều tối nay, ngày 27/8.



Maguire nhận nhiều chê trách từ trước khi Erik ten Hag đến nhưng nhà cầm quân 52 tuổi quyết định vẫn để anh giữ trọng trách đội trưởng, bất kể nhiều đồn đoán điều ấy sẽ không xảy ra.

Thuyền trưởng MU ưng ý với cặp trung vệ Varane và Lisandro Martinez

Nhưng gần đây, Ten Hag cũng nói, ông cần nhiều thủ lĩnh trong phòng thay đồ, chứ không chỉ một người. Ở trận đấu vừa qua, Bruno Fernandes đeo băng thủ quân, khi Maguire bị loại khỏi đội hình. Và giờ nhà cầm quân 52 tuổi nói rõ hơn cho Harry Maguire biết, có động lực thì chiến đấu mà giành lại chỗ:



“Chúng tôi có một nhóm các thủ lĩnh và Harry Maguire là một trong số họ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa cậu ấy sẽ đảm bảo một vị trí đá chính, nhất là khi trong đội của bạn còn có Varane.



MU cần có sự cạnh tranh trong đội hình và tôi nghĩ các đội hàng đầu cần điều này.



Bruno Fernandes cũng là một trong các đội trưởng MU và cậu ấy đã làm khá tốt, mang lại nhiều năng lượng cho đội cả trong và ngoài sân. Vì vậy tôi thực sự hài lòng”.



Erik ten Hag cũng ca ngợi Raphael Varane càng khiến số phận của Maguire tại Old Trafford bấp bênh hơn:



“Hồ sơ, tầm vóc của Raphael Varane và những gì cậu ấy giành được trong quá khứ cho thấy có thể đóng góp cho đội bóng này.



Trong giai đoạn tiền mùa giải, chúng tôi vì để tăng thêm thể lực cho Varane nên mới bắt đầu hơi chậm một chút.



Cậu ấy sung sức trong giai đoạn đầu tiên tiền mùa giải, nhưng không phải lúc nào cũng được thế. Do vậy, tôi hài lòng với cách áp dụng như vậy cho Varane. Giờ thì khi nào MU thì Varane sẽ luôn ở đó”.



Theo cựu danh thủ Petit, Harry Maguire đã mất vị trí ở Old Trafford, cũng chẳng còn vai trò đội trưởng nên hãy sớm tính tương lai, nếu được thì lựa chọn gia nhập Chelsea sẽ phù hợp và tốt hơn.