Erik ten Hag hiện đang tập trung cùng Ajax cho danh hiệu VĐQG Hà Lan tiếp theo của họ, trước khi nói lời chia tay vào cuối mùa.

Erik ten Hag sẽ có cuộc trò chuyện riêng với từng cầu thủ MU (qua Zoom)

Chiến lược gia 52 tuổi được cho sẽ bắt tay vào cuộc phiêu lưu tại Old Trafford từ ngày 1/7. Dù vậy, việc trao đổi kế hoạch mua sắm, chuyển nhượng vẫn được Erik ten Hag trao đổi với MU trước khi ông có mặt ở Anh.



Tờ Mirror cho hay, Erik ten sẽ có các cuộc nói chuyện riêng (qua Zoom) với từng cầu thủ MU trong 3 tuần tới. Ông muốn bắt đầu xây dựng mối quan hệ với họ, cũng như thông qua đó xác định được việc xây dựng lẫn thanh lọc đội hình Quỷ đỏ.



Theo nguồn trên, ngay cả các cầu thủ hết hợp đồng vào cuối mùa, có thể tự do ra đi như Paul Pogba, Cavani, Juan Mata, Jesse Lingard, Erik ten Hag cũng sẽ gặp và trò chuyện.



HLV Erik ten Hag được cho đang cân nhắc tước băng đội trưởng của Harry Maguire do áp lực với những chỉ trích nhắm vào trung vệ tuyển Anh bởi phong độ sút giảm, thường xuyên mắc sai lầm.



MU nhiều khả năng không kiếm nổi vé dự Champions League mùa tới khi chơi nhiều hơn 1 trận nhưng mới chỉ có 54 điểm, so với Arsenal xếp thứ 4 (60 điểm), kém Tottenham xếp trên cũng 4 điểm.