Theo thông tin từ nhiều tờ báo Anh, như The Sun, Daily Mail và Tetegraph, Erik ten Hag đã đến văn phòng MU ở London bằng máy bay riêng.

HLV Erik ten Hag và trợ lý Van der Gaag được loan báo đã có mặt ở văn phòng MU từ chiều thứ Tư

Tân thuyền trưởng MU cùng trợ lý số 2, Michell van der Gaag bay đến Anh trên một chiếc máy ban phản lực do MU chuẩn bị. Cả 2 hạ cánh xuống London vào chiều thứ Tư giờ địa phương, chuẩn bị bắt tay vào công việc tại Old Trafford.



Nhà cầm quân 52 tuổi cũng đã gửi thông điệp cứng rắn đến các cầu thủ MU, thông qua De Telegraaf: “Tôi có thể nhìn thẳng vào mặt tất cả các cầu thủ. Tôi chắc chắn 100% về điều đó.



Tôi thực hiện mọi lựa chọn một cách công tâm. Đội bóng đứng trên mọi thứ khác. Tôi chọn những cầu thủ mà tôi tin rằng sẽ cho chúng tôi nhiều cơ hội chiến thắng nhất”.



HLV Erik ten Hag dự kiến có mặt trên khán đài Selhurst Park để theo dõi trận đấu cuối cùng của MU do Ralf Rangnick nắm – chuyến khách Crystal Palace lúc 22h ngày 22/5. Ông sẽ đánh giá đội hình MU mà mình sẽ tiếp quân trước kỳ chuyển nhượng hè dự báo đầy bận rộn và không dễ dàng.