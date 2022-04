Erik 'tận dụng' Hồ Ngọc Hà để chứng minh không hát nhép?

Đặc biệt, phát ngôn "Khán giả bỏ tiền ra để xem mình hát nhép thì thật quá khổ thân họ" của Hòa Minzy còn bị "đào" lại nhằm nhắc nhẹ giọng ca 9x.

Mới đây nhất trong một sự kiện, Erik đang biểu diễn ca khúc Em Không Sai Chúng Ta Sai lại có hành động gây chú ý.

Cụ thể, khi hát đến phần điệp khúc, Erik chủ động đưa micro cho Hồ Ngọc Hà và nói: "Chị hát cùng em được không?". Đáp lại lời mời của đàn em, Hồ Ngọc Hà đã vui vẻ cất tiếng hát với những giai điệu trong ca khúc Em Không Sai Chúng Ta Sai.