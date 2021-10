Erik quá lỗi khi 'đọ giọng' 2 vocalist đình đám Uyên Linh - Lân Nhã

Your browser does not support the video tag.

Màn song ca của Erik cùng Uyên Linh và Lân Nhã

Đáng chú ý, việc song ca cùng 2 tiền bối đã khiến giọng hát của Erik trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Cụ thể, vào năm 2019, bộ 3 này song ca bài hát Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Cả 3 đã hòa giọng tạo ra một sự mới mẻ cho một bài hát quen thuộc nhưng vẫn giữ được cảm xúc.

Ca khúc vốn là một bản đơn ca của Ái Phương nhưng khi qua tay của Uyên Linh, Lân Nhã và Erik rất mượt mà, uyển chuyển.



Giọng mũi của Erik lại bị đem ra bàn tán khi song ca cùng đàn anh đàn chị giọng khủng