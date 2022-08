Erik lên tiếng vụ fanchant bắt trend tục tĩu 'thuốc hồi trinh'

Đêm diễn mới nhất của Erik tại chung kết Miss Fitness Việt Namđã tạo ra một luồng tranh cãi lớn về vấn đề fanchant.

Theo đó, trong lúc anh trình diễn ca khúc Yêu Đương Khó Quá Thì Chạy Về Khóc Với Anh thì phía dưới sân khấu, ngoài fanchant kêu "bắp luộc đi" là một fanchant khác cũng gào hét có phần tục tĩu: "thuốc hồi trinh".