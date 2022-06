Erik hát nổi cả gân cổ, netizen khịa 'lấy dây cột mic vào tay'

Dù fan Erik đã nhiệt tình bênh vực thần tượng bằng cách lý giải nam ca sĩ chỉ "hát đè" chứ không hát nhép nhưng netizen vẫn không chấp nhận.

Mới đây, dân mạng truyền tay nhau rần rần đoạn clip ghi lại phần tổng duyệt của Erik cho một sự kiện âm nhạc.

Theo đó, nam ca sĩ xuất hiện với trang phục năng động, thể hiện bản hit Yêu Đương Khó Quá Thì Chạy Về Khóc Với Anh phiên bản remix với đoạn drop "bắp luộc đê" từng viral khắp mạng xã hội.

Dù thời tiết có vẻ nóng và oi bức khiến gương mặt Erik đỏ ửng lên, nhưng anh vẫn hát hết mình đến mức nổi cả gân cổ, đảm bảo tiết mục sắp được trình diễn sẽ an toàn tuyệt đối.