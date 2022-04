Erik đi hát tiện thể... bán bắp luộc ngay trên sân khấu!

Cộng đồng mạng vô cùng thích thú với đoạn fanchant không giống ai của người hâm mộ dành cho Erik mỗi khi anh chàng trình diễn trong những sân khấu gần đây. Bắt nguồn từ một trend trên TikTok, giờ câu nói "bắp luộc đê" đang gắn liền với bản hit Chạy Về Khóc Với Anh của nam ca sĩ.

Mới đây, tại một sự kiện âm nhạc, khi trình diễn ca khúc này, Erik lại tiếp tục được khán giả cổ vũ bằng màn fanchant độc lạ nhưng cũng không kém phần hài hước. Thậm chí, chủ nhân hit Sau Tất Cả còn được người hâm mộ dành tặng cây bắp bằng bông để quẩy cùng fan.