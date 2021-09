Erik đau buồn tiễn Phi Nhung, fan nhớ lại màn song ca 2 thế hệ!

Cùng biểu diễn trong chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo - Trữ Tình & Bolero, tiết mục song ca Nửa Hồn Thương Đau - Anh Về Miền Tây của Erik và Phi Nhung hòa quyện, bay bổng đến bất ngờ. Hai ca sĩ, hai thế hệ, theo đuổi hai dòng nhạc khác nhau nhưng có sự kết nối, chính Phi Nhung cũng rưng rưng nước mắt khi trình diễn.

Your browser does not support the video tag.

Tiết mục "Nửa Hồn Thương Đau - Anh Về Miền Tây" của Erik và Phi Nhung



Phi Nhung nổi bật với chất giọng ngọt ngào, đậm chất dân ca, Erik lại chinh phục người nghe bằng lối luyến láy đặc trưng



Phi Nhung xúc động đến rưng rưng khi trình diễn