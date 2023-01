Éo le từ chủ nợ biến thành tội phạm và giới hạn mong manh hai chữ "thu nợ"

Tình trạng nợ dai dẳng có nhiều nguyên nhân, nhưng chiếm tỷ lệ không nhỏ trong số đó xuất phát từ thái độ chây ì, không ngại nợ, không sợ nợ của các "con nợ".

Các cụ ta xưa có câu "nhất tội nhì nợ" hay "vay đứng, đòi quỳ" để nói đến các khoản nợ dai dẳng khó đòi. Trước đây theo mặc định chung thì người đi thu nợ thường được ngầm hiểu là phải hầm hố, dữ dằn cơ bắp, xăm trổ đầy mình, ra dáng đàn anh đàn chị để uy hiếp làm cho người có nợ sợ hãi mà phải trả nợ.

Những ngày giáp tết Quý Mão 2023 tại Yên Bái xảy ra vụ việc một nhóm xã hội đen đi đòi nợ 1 tỉ đồng nhưng đánh nhầm nhà hàng xóm khiến cả gia đình nhập viện (Ảnh: Trần Thanh).

Đàng hoàng trong vai chủ nợ, cho vay sự tử tế, bỗng chốc trở thành phạm nhân

Còn thời nay đã khác, pháp luật đã đến gần với mọi người, người nợ cũng rất hiểu biết pháp luật nên chuyện gài bẫy người đi đòi nợ đã xảy ra rất nhiều. Từ chỗ đàng hoàng trong vai chủ nợ, cho vay sự tử tế thì bỗng chốc trở thành phạm nhân, nợ không đòi được mà còn vướng vào vòng lao lí, tù tội.

Câu chuyện dưới đây là thực tế từ một vụ án mà các luật sư của Văn phòng luật Đồng đội, Đoàn luật sư TP Hà Nội đang tham gia tư vấn, bào chữa.

Luyến là một người lao động cần cù chịu thương chịu khó, làm công nhân may tại một cơ sở may. Luyến được bà chủ xưởng may nhờ đi vay hộ một khoản tiền, vì nể tình nên chị đã đi vay trả lãi ngày cho bà chủ Hoa.

Những tháng đầu bà chủ trả lãi đầy đủ, nhưng sau đó lãi không trả mà gốc cũng không, bà chủ tỏ thái độ phớt lờ với khoản nợ. Đã thế từ lúc Luyến đòi nợ thì bà chủ cũng nợ luôn lương của chị. Con nhỏ, đi làm không có lương, lại phải trả lãi cao nên Luyến ngày càng bức xúc.

Bức xúc càng lên cao trào khi chứng kiến ngoài nợ Luyến, bà chủ cũng nợ nhiều công nhân cùng làm với mình và đã trốn nợ đi khỏi nhà. Luyến và đồng nghiệp phải bế con đến chầu trực nhà bà chủ Hoa, chờ bà ta về trả cho ít tiền cuối năm lo Tết.