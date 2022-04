ENHYPEN khiến netizen rùng mình với đoạn vũ đạo ma mị kinh dị

Được debut từ chương trình sống còn I-LAND, ENHYPEN là nhóm nhạc luôn được người hâm mộ mong chờ vào những màn trình diễn được đầu tư kỹ càng.

Mới đây, Jungwon và Ni-ki của ENHYPEN đã làm dậy sóng cộng đồng mạng với sân khấu Bleeding Darkness trong số đầu tiên của MIX & MAX. Chưa đầy 24 giờ đăng tải, video đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem.

2 chàng trai ENHYPEN trình diễn Bleeding Darkness

Vũ đạo được biên theo hướng ma mị, quyến rũ khiến người xem không thể rời mắt. Jungwon và Ni-ki đã phô diễn được concept của ca khúc với biểu cảm thần thái và vũ đạo mạnh mẽ. Netizen "xỉu up xỉu down" trước màn trình diễn này của 2 chàn trai nhà ENHYPEN.