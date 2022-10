Engfa Waraha - đối thủ Thiên Ân từng thi The Voice, nhan sắc quá khác hiện tại

Thời thi The Voice, Engfa gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu - Ảnh: The Voice Thailand

Ở vòng Giấu mặt, Engfa đã được duy nhất 1 HLV lựa chọn là Joey Boy - Vua nhạc Hip-hop người Thái. Thế nhưng sang đến vòng 2 Đối đầu, Á hậu Miss Grand International 2022 đã phải dừng chân đáng tiếc tại chương trình. Dù bị loại khá sớm nhưng sau The Voice, Engfa được mời đi hát, xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình truyền hình. Tính đến nay, nàng Hậu đã phát hành 4 đĩa đơn.



Cô được duy nhất 1 HLV lựa chọn là Joey - Ảnh: The Voice Thailand



Engfa thời thi The Voice - Ảnh: The Voice Thailand

Netizen cho rằng nàng Hậu đã làm răng sứ sau khi hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Instagram Nhân vật