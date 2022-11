Engfa liên tục được ưu ái, netizen tưởng Miss Grand 2 hoa hậu

Your browser does not support the video tag.

Clip: Engfa và ông Nawat đi trước, Isabella Menin đi sau.



Xuất hiện tại sân bay Thái Lan, Chủ tịch Nawat và Á hậu 1 Engfa cùng nhau đi trước, Hoa hậu ở phía sau.



Engfa đứng giữa ông Chủ tịch và bà Phó Chủ tịch, là tâm điểm truyền thông.



Nhiều người cho rằng vị trí này nên dành cho tân Hoa hậu người Brazil, dẫu biết Engfa đang trên "sân nhà" và truyền thông Thái Lan sẽ quan tâm đến cô hơn.



Hình ảnh cho thấy rõ vị trí của Á hậu 1 và Hoa hậu giữa đám đông.