Emcee L bất ngờ kết hợp cùng giọng ca ấn tượng của Vietnam Idol 2023 trong MV mới

Chia sẻ về lần đầu hợp tác cùng giọng ca trẻ Lamoon, Emcee L cho biết phần khó khăn nhất trong khâu sản xuất chính là tìm một giọng ca nữ. Emcee L vô tình xem được Lamoon thể hiện phần trình diễn trong chương trình Vietnam Idol 2023 và anh ấn tượng ngay với giọng hát của cô. Anh liên hệ với Lamoon và thấy rằng mình đã đúng khi tìm thấy giọng ca này: "Chất giọng trong sáng, trẻ trung của Lamoon chính là thứ Emcee L cần cho một phần của Hẹn em mai sau gặp lại".

Về quá trình hoàn thành dự án, Emcee L bật mí thêm: "Trong khâu sản xuất, mình rất may mắn khi có nhiều anh em thân thiết hỗ trợ như producer Justin TechN9 đã cho mình một bản phối rất hay, đúng với màu sắc mà mình hướng đến. Ngoài ra, nhạc sĩ Only C cũng dành nhiều thời gian mix và master cho phần Audio để đạt được chất lượng tốt nhất".