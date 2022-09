Em trai Phạm Băng Băng công khai mặt fan cuồng bám đuôi

Phạm Thừa Thừa gây chú ý từ trước khi ra mắt khi được tiết lộ là em trai của Phạm Băng Băng

Ngoài Nine Percent, Phạm Thừa Thừa cũng debut trong nhóm nhạc NEXT do Yuehua Entertainment thành lập vào năm 2018. Trong cùng năm, anh chính thức debut solo với single kỹ thuật số I'm Here.

Hiện Phạm Thừa Thừa đang tập trung cho công việc diễn xuất cũng như các hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu.

