Em trai Ngọc Sơn: Bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, thành tỷ phú và có bằng Tiến sĩ

"Các show diễn tới tấp, đến nỗi ăn ngủ đều ở trên xe là chính", anh từng kể.

Ca khúc "Mưa bụi 1" - Ngọc Hải, Thạch Thảo.

Thời điểm này Ngọc Hải nổi tiếng không thua kém Đình Văn, Tài Linh. Không những vậy, anh còn rất thành công khi hát song ca cùng nữ ca sĩ Thạch Thảo. Họ nảy sinh tình cảm và trở thành cặp song ca ăn ý. Ngọc Hải và Thạch Thảo đã cho ra mắt hoàng loạt MV gây sốt như: Hoa mười giờ, Tiễn biệt, Làm dâu xứ người, Tình đời...

Bên nhau 12 năm, cả hai quyết định chia tay khiến nhiều người tiếc nuối.



Ngọc Hải - Thạch Thảo từng là cặp đôi đình đám những năm 1990.

Mặc dù sự nghiệp đang lên nhưng Ngọc Hải lại không gắn bó với con đường nghệ thuật.

Năm 1993, Ngọc Hải học thêm nghề làm bạc với ý định mở tiệm kinh doanh. Sau đó, anh mở thêm studio dịch phim, công ty giải trí, nhà máy xuất khẩu trái cây. Anh cứ vừa kinh doanh vừa đi hát trong suốt 10 năm.

Năm 2003, Ngọc Hải quyết định giải nghệ để tập trung kinh doanh.