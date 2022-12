Em trai lấy vợ, tôi cho một chiếc xe hơi cũ, mẹ chồng mắng tôi hoang phí nhưng khi chồng lên tiếng thì bà phải đỏ mặt

Tôi và chồng quen nhau từ khi còn học đại học, không ngờ sau khi ra trường, hai đứa lại làm chung một công ty. Tôi nghĩ đây là duyên số trời định nên sau thời gian ngắn, hai đứa yêu nhau say đắm. Gia đình chồng tôi ở thành phố, còn nhà tôi ở quê. Ngay từ khi mới cưới, mẹ chồng khinh tôi ra mặt. Bà nghĩ tôi nhà nghèo, lại có một đứa em trai nên sợ sẽ liên lụy về tài chính. Tôi tức lắm nhưng may mà có chồng an ủi động viên, tôi mới chấp nhận và lờ đi những gì mẹ chồng nói.

Em trai nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng rất ngoan ngoãn. Trong nhà, mẹ là người kiếm ra tiền nuôi cả gia đình nhưng chưa bao giờ mẹ làm phiền đến cuộc sống của tôi. Thậm chí nhiều lúc tôi gửi biếu bà tiền mà bà còn không cầm. Bà tâm sự: "Mẹ chỉ mong cuộc sống của con vui vẻ, yên ổn. Còn gia đình mình thì mẹ tự lo được".

Trước khi cưới, tôi đã tự đi làm kiếm tiền mua một chiếc ô tô nhỏ để đi làm. Tôi không muốn người khác nói mình dựa dẫm vào nhà chồng. Sau khi cưới, dù mẹ chồng hay nói bóng gió nhưng chồng vẫn luôn chiều chuộng tôi. Anh còn dồn hết tâm sức cho công việc. Lương hàng tháng anh đưa cho tôi cất giữ, nói chung chồng một mực tin tưởng tôi.