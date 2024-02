Em trai hư hỗn với anh vì được mẹ quá nuông chiều

Tôi năm nay 34 tuổi. Gia đình tôi hiện tại chỉ còn có mẹ tôi và em trai tôi. Mẹ tôi năm nay ngoài 50. Em trai tôi cũng 31 - 32 rồi. Còn bố tôi không may qua đời mấy năm trước do tai nạn giao thông. Anh em chúng tôi đều chưa ai lập gia đình. Tôi luôn ý thức mình là con trưởng, bố cũng đã qua đời nên tôi phải có trách nhiệm, bổn phận gánh vác mọi việc trong gia đình. Những năm qua, tôi tự nhận thấy, mình luôn làm tốt vai trò của mình.

Anh em tôi tính cách trái ngược nhau lại còn khắc khẩu, gần như không bao giờ ngồi nói chuyện với nhau được tử tế. Chỉ được đôi câu là anh em hục hoặc, cãi vã. Tôi hướng nội, em tôi hướng ngoại. Trong khi tôi chịu khó làm ăn, thì ngược lại em tôi lười lao động, ham chơi, suốt ngày tụ tập rượu chè, hát hò với đám bạn. Không biết bao lần mẹ tôi phải lao tâm, khổ tứ vì em. Không có tiền ăn chơi, em tôi sẵn sàng cầm cố tài sản từ chiếc xe máy cho đến điện thoại, sau đó về ỉ ôi đòi mẹ tôi cho tiền để chuộc. Đi hát cũng nợ tiền quán rồi lại xin tiền mẹ tôi để trả. Chưa hết, em tôi còn sẵn sàng vay nặng lãi chỉ để thỏa niềm đam mê ăn chơi của mình, và cuối cùng cũng là mẹ tôi phải trả.

Đã vài lần, tôi to nhỏ với em nhưng em tôi không những không nghe mà ngược lại còn để bụng, rồi đi uống rượu, mượn cớ say về gây gổ với tôi. Quá nhiều bức xúc và cũng do bị dồn ép bao lâu nay nên hôm đó anh em tôi xảy ra xô xát lớn. Sau đó, tôi nghĩ, cứ đà này có ngày anh em lại chém giết lẫn nhau nên tôi nghĩ tốt nhất không nói gì nữa, mặc kệ em trai muốn làm gì thì làm vì có nói cũng chẳng được gì, lại còn có khi dăm ba chén rượu về, anh em lại xảy ra cãi cọ rồi đánh nhau người ta cười cho.