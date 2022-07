Em trai họp báo về vụ tai nạn của Lâm Chí Dĩnh

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ tai nạn của Lâm Chí Dĩnh Vụ tai nạn của Lâm Chí Dĩnh xảy ra vào khoảng 11h ngày 22/7 (giờ Trung Quốc). Nam diễn viên bị thương ở đầu, nhưng không nguy hiểm tính mạng.

Ngày 22/7, ETtoday đưa tin Lâm Chí Hâm - em trai Lâm Chí Dĩnh và người quản lý mở họp báo để thông tin về vụ tai nạn, tình trạng chấn thương của tài tử Thiên long bát bộ.

Theo Lâm Chí Hâm, gia đình ban đầu không muốn công bố thương tật của Lâm Chí Dĩnh, nhưng đã quyết định tiết lộ trước sự quan tâm và lo lắng đặc biệt từ truyền thông lẫn dư luận.