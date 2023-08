Em trai Hoài Linh nhắn nhủ antifan sau ồn ào bênh vực Hoa hậu Ý Nhi

Sáng 2/8, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ đăng tải clip ngắn và khẳng định đây chính là lời nhắn nhủ tới những người đang "quấy rối" anh trên trang cá nhân.

Trong đoạn clip, Dương Triệu Vũ xuất hiện với gương mặt có phần không thoải mái. Anh nói: "Dương Triệu Vũ xin chào các bạn. Hiện tại Vũ đang ở trong sân bay. Video này Vũ muốn làm để gửi tới các bạn antifan. Vũ chỉ muốn nói với các bạn là: Các bạn quá dễ thương đi! Nhảy cho coi nha".