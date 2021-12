Em trai Andrea Aybar ''căng'' khi Kim Duyên bị cà khịa ''Miss 15+1''.

Ngoài được biết đến em trai mẫu Tây Andrea Aybar, Rufino Aybar còn là Idol nổi tiếng trên "Tóp Tóp" với 2,4 triệu followers. Với chiều cao 1m95, mọi người thường gọi anh là "Tây cột điện".

Rufino Aybar rất quan tâm đến các cuộc thi nhan sắc. Trước đó, khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand 2021 - "Tây cột điện" gây sốt khi làm clip cầu hôn người đẹp và mong cả hai trong tương lai nếu thuận lợi có thể về chung một nhà.