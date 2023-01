Em gái của Trấn Thành quá giống chị dâu Hari Won sau khi tẩy tóc

Mới đây, em gái Trấn Thành vừa xuất hiện ở một buổi họp báo phim do mình đóng chính. Sau khi giảm cân ngoạn mục để sở hữu vóc dáng đáng ngưỡng mộ, Uyển Ân tiếp tục tẩy tóc sang màu vàng khiến nhiều người bất ngờ so sánh với chị dâu Hari Won.

Hình ảnh Uyển Ân tại họp báo.