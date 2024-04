'Em gái BlackPink' nghèo nàn ý tưởng

Công chúng khen ngợi bảy cô gái tài năng nhưng hình ảnh của họ vẫn khiến người ta liên tưởng đến BlackPink, thậm chí có ý kiến nói bài hát như bản cover của đàn chị.

MV không có quay ngoại cảnh và được đầu tư về trang phục, hình ảnh. Tuy nhiên không khó để thấy BlackPink, 2NE1… đều phát triển với nội dung tương tự. Thậm chí, cư dân mạng chỉ ra một số phân cảnh khá giống với How you like that, Kill this love (BlackPink) và Lalisa (Lisa).

“Xin hãy ngừng sản xuất, Yang Hyun Suk“, “Đó thực sự không phải là thể loại âm nhạc tôi thích. Nó cho cảm giác giống các bài hát của BlackPink”, “Thật tiếc vì tất cả thành viên đều xinh đẹp và tài năng. Có vẻ như không có gì thay đổi, chỉ là những bài hát giống nhau, phong cách hát giống nhau, trang phục giống nhau và MV cũng vậy. Có chăng là những gương mặt trẻ hơn được hoán đổi”,

“Có cảm giác như có nhóm khác cover lại các bài hát của BlackPink nhưng với hơi hướm cổ điển hơn”, “Mặc dù bản thân bài hát có vẻ như bị hạ thấp so với phong cách của BlackPink nhưng tài năng vẫn đáng khen”… cư dân mạng Hàn Quốc phản ứng khi Babymonster tung MV Sheet.

YG kiên định với bản sắc cá nhân