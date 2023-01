'Em gái BLACKPINK' hé lộ thành viên 14 tuổi: Mặt baby nhưng giọng hát nội lực

Rora tên thật là Lee Da In, sinh năm 2008. Ngay từ khi còn nhỏ, Rora đã hoạt động nghệ thuật năng nổ và từng xuất hiện trong video âm nhạc phát sóng trên Weibo Trung Quốc, tham gia show tạp kĩ Man vs Child Korea với vai trò khách mời. Ngoài ra cô nàng còn góp mặt trong drama của đài MBC My Contracted Husband, Mr. Oh.

Rora còn có mối quan hệ đặc biệt với Hyein - thành viên nhóm nhạc NewJeans khi cả hai từng hoạt động trong nhóm nhạc thiếu nhi U.SSO GIRL. Với cơ duyên này, cộng đồng mạng kỳ vọng sẽ sớm được nhìn thấy Rora - Hyein đứng trên cùng một sân khấu trong tương lai.