Em dâu chê bố mẹ tôi “quê mùa” nên không muốn ngồi xe đi du lịch cùng

Chồng tôi mới được đối tác tặng ít vé nghỉ dưỡng suối nước nóng. Anh mời cả bố mẹ tôi đi cùng vì ông bà hiếm khi đi du lịch. Cô em dâu nghe thấy liền đòi theo, chồng tôi kêu nó bụng bầu to thì ở nhà cho an tĩnh. Nó nước mắt ngắn dài mách với em trai tôi. Thế là ông xã tôi phải bỏ tiền ra mua thêm vé cho vợ chồng nó.

Em dâu chê bố mẹ tôi “quê mùa, chân chua” nên không muốn ngồi xe đi du lịch cùng- Ảnh 1. Nghĩ chúng nó vẫn trẻ người non dạ nên tôi chẳng buồn nói nữa. N. mới 21 tuổi chứ mấy, nó còn chẳng học đại học cơ. Nó đi làm thuê trên thành phố xong quen em trai tôi. Giờ cái N. nghỉ việc ở nhà nằm ăn chơi, không biết đến lúc sinh con thì 2 đứa nó có cãi nhau không nhỉ? 2 đứa nó toàn mơ mộng kiểu phim ngôn tình, chàng vung tiền yêu chiều vợ còn vợ xinh đẹp ở nhà đẻ con. Tôi nghe chúng nó nói chuyện với nhau mà phát mệt.

N. bắt chồng đuổi khéo bố mẹ sang xe tôi vì nó không thích “mùi hôi của ông bà già”. Bố mẹ tôi ở quê chẳng bao giờ dùng nước hoa hay xịt mùi gì cả, còn N. quen ăn diện nên nó không thích mùi quần áo cũ kĩ của ông bà. Nó còn chê mẹ tôi hay làm vườn nhổ rau nên móng tay móng chân toàn bùn đất, chê chân bố tôi nứt nẻ bốc mùi chua. Rồi N. sợ đôi dép tổ ong của bố tôi làm dính bẩn xe nó, trong khi cái xe có đứng tên sở hữu của nó đâu!

Nghe em dâu viện đủ lý do để xua đuổi không muốn ngồi cùng bố mẹ chồng mà tôi cay xè cả mắt. Bực nhất là thằng em cũng gật gù đồng ý với vợ. Nó bảo sẽ nhờ anh rể chở ông bà với lý do tay lái non, mới lấy bằng.

Bố mẹ tôi sống một đời lam lũ, có tội lỗi gì với N. đâu mà nó kì thị ông bà như hủi. Có gì ngon với đẹp ông bà đều cho nó hết, thương con dâu không khác gì con đẻ. Thế mà N. lại coi thường ông bà. Nó có phải tiểu thư đài các gì đâu mà dám đối xử sau lưng bố mẹ chồng như vậy chứ. Được cả thằng em tôi nữa, bênh vợ không cần biết đúng sai, bố mẹ tôi nuôi nó thật phí cơm gạo.

Ra ngoài tôi kể với chồng chuyện này. Anh ấy chẳng nói chẳng rằng, chất đồ đạc của bố mẹ tôi lên xe và bảo ông bà đi luôn. Nhìn ông bà luống cuống tôi cũng hơi buồn cười nhưng ý đồ của chồng là gì tôi đều hiểu. Chắc anh tức giận nên không muốn cho vợ chồng cậu em đi cùng nữa.

Thấy xe nhà tôi phóng vèo đi, N. ôm bụng đứng ở cửa ngỡ ngàng. Nó vội nhắn tin hỏi tôi rằng cả nhà đi đâu đấy. Tôi bảo khu nghỉ dưỡng hết chỗ nên để lần sau đưa em dâu đi chơi. Thằng em gọi điện liên tục cho bố mẹ nhưng tôi bảo ông bà không cần phải nghe máy. Phải dạy cho 2 đứa nó một bài học chứ. Sống không biết điều thì ai mà chấp nhận được.

Theo Phụ Nữ Việt Nam