Em chồng có thai nhưng lại nhờ tôi nuôi hộ con vài năm

Mối quan hệ giữa tôi và My, em chồng rất hòa thuận. My hiện tại vẫn đang học đại học và học rất giỏi, là niềm tự hào của bố mẹ chồng tôi. Vì đi học xa nên em ấy chỉ về quê vào dịp Tết và nghỉ hè. Dù vậy, tháng nào tôi cũng gửi cho My 3 triệu để em ấy đóng tiền trọ. Bù lại, nguyên cả mùa hè năm nay, thay vì về quê nghỉ ngơi, em chồng lại đến ở nhà tôi, phụ tôi chăm sóc con gái nhỏ 2 tháng tuổi. Sự đáng yêu, hiểu chuyện, lễ phép của em chồng đã làm tôi yêu mến và xem My như em gái ruột của mình.

Hôm qua, đã 11 giờ khuya rồi mà em chồng gọi điện cho tôi. Em ấy khóc nức nở và nói ngắt quãng. Ban đầu tôi cũng chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ biết bảo My bình tĩnh lại. Sau khi đã xâu chuỗi các sự việc, tôi mới giật mình khi biết chuyện mà My đang muốn nói.