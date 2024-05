'Em bé Điện Biên' gây xúc động hàng vạn người: Hôm nay, con cười có tươi không?

Your browser does not support the video tag.

"Em bé Điện Biên" đốn tim hàng vạn người - Clip: NVCC

Đoạn clip được chị Ý Nhi quay lại và đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút gần 2 triệu lượt xem "đốn tim" hàng vạn người. Rất nhiều người thể hiện sự yêu mến "em bé Điện Biên" đầy khí chất này.

Theo chia sẻ từ chị Ý Nhi thì cứ sau mỗi lần con biểu diễn là lại hỏi mẹ xem con cười có tươi không bởi bé nghe lời mẹ dặn lúc giơ tay hoa lên, con nhớ cười tươi nhé. Mẹ ở nhà xem con qua tivi đấy.

Mai con có đi tập nữa không?

Kể về cơ duyên được trở thành tượng đài em bé Điện Biên trong một buổi lễ lịch sử của cả dân tộc, chị Ý Nhi cho biết, vào chiều 25/4, bé Bánh Mì được ông nội dẫn vào sân vận động xem đội nghi lễ tập luyện.