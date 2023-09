Em bé 3 tuổi ở Nghệ An gây sốt mạng khi đánh trống trong đoàn diễu hành

Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi nghi thức Đội trong đợt nghỉ hè. Cậu bé đang gây sốt mạng tham gia một màn diễu hành trong hội thi diễn ra ở huyện Yên Thành.

Hình ảnh em bé đứng lọt thỏm trong đoàn, xung quanh toàn các anh chị lớn mà vẫn vô cùng chững chạc nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Đó là bé Hoàng Văn Hùng ở xóm Hưng Lập, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành.