Elon Musk, Twitter và một tuần đầy biến động

Bên cạnh tick xanh, Twitter đã tung ra một dấu kiểm thứ hai mới cho các tài khoản với nhãn dán “chính thức” (official) màu xám.

Dấu tick xám được đưa ra sau đó thu hồi vì lo ngại ảnh hưởng tới bầu cử Mỹ. Ảnh chụp màn hình

Sau cuộc bầu cử, Twitter đã bắt đầu triển khai dấu tick xám tới các tài khoản công ty và tổ chức trên Twitter the Coca-Cola, The New York Times. Được biết, dấu tick xám này chưa hướng tới các tài khoản cá nhân.

Twitter có thể phá sản?

Bên cạnh các quyết định trên, Elon Musk còn được cho là đã nói với các nhân viên Twitter về việc công ty có thể sẽ phá sản.

Vị giám đốc yêu cầu mọi nhân lực của mạng xã hội này tập trung làm việc tại văn phòng, xáo bỏ chế độ làm việc từ xa vì lý do công ty đang phải đối mặt với nhiều áp lực và nhân viên phải “làm việc với cường độ lớn” trong thời gian sắp tới.

Trước đây, Twitter là một trong những công ty công nghệ đi tiên phong trong việc cho nhân viên làm việc từ xa trong thời kỳ đại dịch.