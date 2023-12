Elon Musk tiếp tục là ‘thỏi nam châm thị phi’ của năm 2023

Cuốn sách chứa không ít chi tiết đã được hé lộ trước đó về Musk, chẳng hạn mối quan hệ tồi tệ với bố, nỗi lo về trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng chia sẻ nhiều điều mới mẻ.

Dù vậy, một trong những câu chuyện nổi bật nhất của cuốn tiểu sử lại bị chính Musk phủ nhận, liên quan đến vệ tinh Starlink tại Nga. Sau đó, Isaacson phải đưa ra lời giải thích và đính chính.

Bắt đầu giao siêu xe bán tải (cybertruck)

Siêu xe bán tải Cybertruck bắt đầu đến tay khách hàng vào tháng 11/2023. (Ảnh: EPA)

Tesla, nhà sản xuất xe ô tô điện của Musk, bắt đầu giao cybertruck – mẫu xe bán tải có thiết kế độc nhất vô nhị, làm từ thép không gỉ - cho khách hàng từ tháng 11/2023. Musk cho biết thiết kế của xe lấy cảm hứng từ bộ phim James Bond năm 1997. Tại sự kiện bàn giao xe, ông phát biểu: “Cuối cùng, tương lai nhìn đã ra dáng tương lai”.

Cybertruck có giá khởi điểm 60.990 USD nhưng phiên bản cao nhất lên tới 100.000 USD.

Nhãn hàng tháo chạy khỏi X

Khủng hoảng doanh thu của X thêm sâu sắc trong tháng 11/2023 khi nảy sinh cuộc tranh cãi bài Do Thái trên nền tảng. Đầu tiên, tổ chức vận động Media Matters của Mỹ cho biết đã tìm thấy quảng cáo của các công ty như IBM, Apple và Oracle bên cạnh nội dung bài Do Thái trên X. Sau đó, Musk lại bày tỏ quan điểm đồng tình với bài viết bài Do Thái.

Apple, IBM và Disney nằm trong số các nhãn hàng tạm dừng quảng cáo. Nó khiến cho Musk bùng nổ tức giận. Tại một sự kiện ở New York, ông tuyên bố: “Nếu ai đó định tống tiền tôi bằng quảng cáo, bằng tiền, hãy biến đi”.

X cũng kiện Media Matters và Trung tâm chống thù địch kỹ thuật số vì nghiên cứu của họ đối với nền tảng. Theo Bloomberg, doanh số quảng cáo năm 2023 của X dự kiến giảm một nửa, xuống còn 2,5 tỷ USD năm nay so với 4,5 tỷ USD năm 2021.