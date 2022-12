Elon Musk ‘quay xe’, cấm cửa tài khoản chuyên theo dõi máy bay riêng

Tháng trước, Elon Musk tuyên bố sẽ không cấm tài khoản ngay cả khi ông xem đây là rủi ro an toàn và xem đây là cam kết đối với tự do ngôn luận của ông. Tuy nhiên, vào sáng ngày 14/12 (giờ New York), tài khoản Twitter @elonjet hiển thị hình ảnh cho thấy đã bị đình chỉ do vi phạm quy định của nền tảng.

@elonjet thuộc về Jack Sweeney, hoạt động từ năm 2020. Sweeney còn điều hành một số tài khoản Twitter khác chuyên theo dõi máy bay riêng của Mark Zuckerberg và các ngôi sao nổi tiếng.