Elon Musk lại cảnh báo AI nguy hiểm với loài người

ChatGPT là hình thức AI cải tiến trên nền mô hình ngôn ngữ lớn GPT-3. Nó được lập trình để hiểu ngôn ngữ loài người và sáng tạo các phản hồi dựa trên lượng dữ liệu đồ sộ. Theo Musk, ChatGPT “đã minh họa cho mọi người thấy AI tiến bộ đến đâu”. Ông nhận định AI đã phát triển được một thời gian dài, chỉ là chưa có “giao diện người dùng”, để số đông tiếp cận.

Nếu như xe hơi, máy bay hay dược phẩm đều phải tuân theo tiêu chuẩn an toàn, việc phát triển AI lại chưa chịu bất kỳ quy định hay quy tắc quản lý nào. Do đó, Musk cho rằng, “cần phải quản lý sự an toàn của AI”.“Tôi nghĩ AI thực sự là rủi ro cho xã hội lớn hơn cả xe hơi hay máy bay hay dược phẩm”, ông nhấn mạnh.