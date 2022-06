Elon Musk góp phần khiến lương CEO cao ngất ngưởng?

Khảo sát mới của Thời báo New York chỉ ra những CEO thu nhập cao nhất năm 2021 đều nhận gói thưởng tương tự của Musk. Chỉ vài năm trước, đây là số tiền mà họ có nằm mơ cũng không thấy. Ngay cả khi khoảng cách thu nhập giữa lãnh đạo và nhân viên ngày một nới rộng, doanh nghiệp vẫn sẵn lòng chi tiền tỷ cho người đứng đầu trong năm 2021. Chẳng hạn, tất cả 10 lãnh đạo được trả lương cao nhất đều có thu nhập trên 100 triệu USD. Thu nhập trung bình của họ là 330 triệu USD, cao nhất từ trước tới nay.

Không chỉ các CEO hàng “top” mới được hưởng lợi. Thu nhập trung bình của CEO tại Mỹ là 32,1 triệu USD năm ngoái, tăng 27% so với mức 25,3 triệu USD năm 2020 và cao hơn nhiều so với mức trước dịch. Thời báo New York thực hiện khảo sát 200 công ty có doanh thu hơn 1 tỷ USD.

Dù vậy, do gắn với hiệu suất cổ phiếu, mức thu nhập thực tế mà các CEO nhận được có thể thấp hơn, đặc biệt nếu thị trường giá xuống vẫn tiếp diễn và cổ phiếu tiếp tục giảm và ngược lại.