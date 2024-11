Elon Musk giàu thêm 30 tỷ USD, có bùng nổ nhờ Donald Trump?

Liên minh châu Âu (EU) vừa áp thuế lên xe điện Trung Quốc tăng gấp hơn 4,5 lần so với mức cũ. Đây có là lợi thế cho Tesla của Elon Musk và thêm cú hích nếu Donald Trump thắng cử? Liên minh châu Âu (EU) hôm 29/10 chính thức tăng thuế nhập khẩu xe điện (EV) từ Trung Quốc từ mức 7,8% trước đó lên 35,3%, cộng với thuế tiêu chuẩn nhập khẩu ô tô 10% thành 45,3%. Đây là áp lực đè nặng lên các doanh nghiệp xe điện Trung Quốc, bởi EU là một thị trường lớn sau khi Mỹ và Canada ra đòn rất mạnh, với thuế suất lên tới 100% đối với xe điện Trung Quốc. Trung Quốc cho biết sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các công ty trong nước và hy vọng hai bên tìm được giải pháp, tránh leo thang căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, có thể Bắc Kinh sẽ phải tìm đến biện pháp trả đũa, nhắm vào nông sản và hàng xa xỉ nhập từ châu Âu. Liên minh châu Âu đã tiến hành cuộc điều tra chống trợ cấp đối với xe điện Trung Quốc vào năm ngoái, cáo buộc rằng chúng được trợ cấp bất hợp pháp và đặt ra mối đe dọa kinh tế đối với ngành công nghiệp xe điện của EU. Năng lực sản xuất dư thừa của Trung Quốc là 3 triệu xe điện/năm, gấp đôi quy mô thị trường EU. Giữa tháng 5, Mỹ đã tăng mức thuế từ 25% lên 100% với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm ngăn chặn dòng lũ ô tô giá rẻ tràn vào thị trường nội địa, qua đó bảo hộ ngành công nghiệp trong nước. Cổ phiếu xe điện Tesla của Elon Musk hôm 24/10 có một phiên tăng giá mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, với mức tăng 22% sau khi Tesla công bố lợi nhuận quý III tăng mạnh và việc mới ra mắt xe điện tự lái hoàn toàn Tesla Robotvan và Robotaxi. Trung Quốc là thị trường ô tô điện lớn nhất thế giới. Ảnh: DW Vốn hóa Tesla tăng vọt từ 700 tỷ USD lên hơn 836 tỷ USD, tới 31/10 vẫn duy trì ở mức 833 tỷ USD; đứng đầu trong các hãng xe hơi trên thế giới, cao hơn nhiều mức 232 tỷ USD của Toyota, 115 tỷ USD BYD Trung Quốc, 65 tỷ USD của Mercedes-Benz... Elon Musk cũng ghi nhận tài sản ròng cá nhân tăng thêm gần 34 tỷ USD, lên 270 tỷ USD hôm 24/10 và tới 31/10 đạt mức 268,2 tỷ USD; vững ở vị trí người giàu nhất hành tinh, bỏ xa tỷ phú thứ hai - ông Jeff Bezos - tới hơn 60 tỷ USD. Tesla có bùng nổ nếu Donald Trump thắng cử? Một câu hỏi được đặt ra là liệu Tesla có tăng trưởng mạnh bùng nổ hơn nữa nếu ông Donald Trump thắng cử tổng thống Mỹ hay không? Với những ủng hộ rất lớn gần đây đối với ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, Elon Musk đứng trước 2 khả năng được và mất. Đó là sẽ có được một vị trí trong chính quyền mới nếu ông Trump trúng cử và sẽ có được những lợi thế về chính sách, hợp đồng ở cả lĩnh vực hàng không vũ trụ và xe điện. Tuy nhiên, các doanh nghiệp của Elon Musk được cho là sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu bà Kamala Harris trúng cử. Dù vậy, với xe điện, không hẳn Elon Musk ủng hộ việc đánh thuế nhập khẩu cao đối với sản phẩm đến từ Trung Quốc. Lý do bởi Trung Quốc là một thị trường quan trọng của Musk, theo Nasdaq, chiếm tới 22,5% doanh thu của Tesla năm 2023. Nhà máy Tesla tại Thượng Hải là một trong những nhà máy có sản lượng chủ chốt của hãng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong cuộc thăm Trung Quốc hồi tháng 5, Elon Musk cho biết Tesla cạnh tranh khá tốt ở thị trường Trung Quốc và không chịu mức thuế đặc biệt hay sự phân biệt đối xử nào. Đây là một quan điểm khác hoàn toàn trước đó, khi vị tỷ phú này cho rằng nếu Mỹ không có động thái thì xe điện Trung Quốc sẽ đè bẹp các đối thủ trên toàn cầu. Trên thực tế, giá xe điện của Trung Quốc thấp hơn nhiều so với thế giới. Sở dĩ EU nâng thuế là do khối này cáo buộc Trung Quốc ưu đãi tài chính, trợ cấp, đồng thời cho các doanh nghiệp xe điện trong nước tiếp cận đất đai, pin, nguyên liệu thô... với giá thấp hơn giá thị trường. Các hãng xe Trung Quốc còn có lợi thế là Trung Quốc thị trường xe điện lớn nhất thế giới, công nghệ tự lái khá phát triển và phổ biến, với những cái tên mới nhập cuộc nhưng bứt phá rất nhanh như Xiaomi - đứng thứ ba thế giới về xe điện, vốn hóa 83 tỷ USD, cao hơn Mercedes. Với việc nâng thuế, các nước có thể ngăn cản xe điện giá rẻ Trung Quốc nhưng lại khiến các doanh nghiệp nước này đầu tư đổi mới sáng tạo và tăng sức cạnh tranh. Trung Quốc cũng sẽ đẩy mạnh sản xuất ở nước khác, trong đó có khu vực Đông Nam Á, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, Brazil, Mexico, Hungary,... để tránh thuế.