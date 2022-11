Elon Musk cảnh báo nhân viên Twitter

Ngân sách quảng cáo chiếm khoảng 90% doanh thu của Twitter. Ảnh: SlashGear.



Bên cạnh tình hình chung, doanh thu quảng cáo của Twitter cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi việc sự bất ổn sau khi Elon Musk tiếp quản. Hiện các nhà quảng cáo lớn đang rất lo ngại về sự ra đi hàng loạt của giám đốc điều hành tại Twitter và kế hoạch kiểm duyệt nội dung mới.

Công ty thực phẩm General Mills Inc., nhà sản xuất Oreo Mondelez International Inc., Pfizer Inc. và Volkswagen AG của Audi nằm trong danh sách ngày càng tăng dừng các thương hiệu đã quảng cáo trên Twitter sau khi Elon Musk tiếp quản công ty, nguồn tin của WSJ cho biết.