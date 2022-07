Elly Trần bị nghi mang thai lần 3 vì mặt sưng, phát tướng không nhận ra

Khi nhắc đến những mỹ nhân gợi cảm của showbiz Việt, cư dân mạng không thể bỏ qua cái tên Elly Trần. Người đẹp sinh năm 1987 được biết đến với tư cách diễn viên, người mẫu.

Ở tuổi 35 cũng như đã là mẹ 2 con nhưng Elly Trần vẫn được ngợi khen trẻ trung và quyến rũ. "Nhất cử nhất động" của cô trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của công chúng.

Tuy nhiên, trong clip "biến hình" mới nhất do ê-kíp của cô nàng đăng tải, netizen tá hỏa vì "biểu tượng gợi cảm" nhìn quá khác so với những bức ảnh "ảo tung chảo" thường đăng.