Edu Gaspar: Ông trùm chuyển nhượng và dấu ấn trong thành công của Arsenal

Vị trí mới này sẽ có trách nhiệm xây dựng chiến lược trung hạn và dài hạn cho đội một. Trong khi huấn luyện viên trưởng tập trung vào mùa giải đang diễn ra và những trận đấu tiếp theo, Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) đưa ra chiến lược nhân sự dựa trên triết lý của đội bóng.

GĐKT phải đưa ra kế hoạch chi tiết cho từng vị trí, điều phối mạng lưới tuyển trạch viên tìm kiếm tài năng và liên hệ mật thiết với Học viện đào tạo cầu thủ trẻ của đội bóng để xác định những tài năng hứa hẹn.

Arsenal cũng kiếm tìm vị GĐKT có khả năng phân tích số liệu và kinh nghiệm đã được chứng minh trong lĩnh vực hiệu suất cao - làm việc chặt chẽ với bộ phận y tế, thể chất và tâm lý. Trong bóng đá, kinh phí đầu tư vào tài năng rất lớn, vì vậy điều quan trọng hơn hết là phải bảo vệ và tối đa hóa giá trị những tài năng mang đến.

Danh sách nửa tá ứng viên được lập ra. Edu đáp ứng nhiều tiêu chí nhờ quãng thời gian làm việc tại Corinthians và CBF (Liên đoàn bóng đá Brazil). Trong 5 năm làm Giám đốc thể thao (GĐTT) tại Corinthians, gã khổng lồ với 25 triệu người hâm mộ tại xứ sở samba, Edu góp công lớn giúp đội bóng trải qua giai đoạn vàng son.

Corinthians đăng quang giải vô địch quốc gia Brazil, vô địch Copa Libertadores lần đầu tiên trong lịch sử và giành chiến thắng bất ngờ trước Chelsea để giành chức vô địch FIFA Club World Cup. Tại CBF, ông cũng ghi dấu ấn trong chiến tích vô địch Copa America 2019 của đội tuyển Brazil.

Đối thủ nặng ký của Edu là Monchi, kiến trúc sư cho thành công kéo dài hàng thập kỷ của Sevilla. So với Edu, Monchi giàu kinh nghiệm quản lý bóng đá tại châu Âu hơn. Tuy nhiên, rốt cuộc Monchi chọn trở lại Sevilla sau thời gian làm việc tại AS Roma.

Edu trở thành ứng cử viên số một. Không chỉ vậy, ban lãnh đạo Arsenal vẫn đề cao Edu hơn Monchi ở khả năng thích ứng với triết lý và mô hình quản lý của đội bóng hơn.

Cuối cùng, tháng 7/2019, Edu được bổ nhiệm. Ban đầu ông còn thiếu kinh nghiệm chuyển nhượng tại châu Âu, do đó cựu tiền vệ người Brazil sẽ cùng Unai Emery, HLV trưởng Arsenal thời điểm đó, thảo luận cùng nhau để xác định các mục tiêu chuyển nhượng.

Sanllehi và chuyên gia làm hợp đồng Huss Fahmy đảm trách nhiệm vụ đàm phán. Edu vẫn có mặt trong các cuộc đàm phán, nhưng chỉ để thảo luận các vấn đề chuyên môn: Tại sao Arsenal nên mua cầu thủ này và ngược lại, tại sao cầu thủ này chọn Arsenal.

Bộ máy phân quyền là HLV trưởng, GĐKT, Trưởng học viện (Per Mertesacker) và chuyên gia hợp đồng (Fahmy) sẽ báo cáo trực tiếp cho Sanllehi. Kết cấu dần chuyển dịch khi lần lượt Sanllehi, Fahmy và HLV Unai Emery ra đi.

Quyền lực, đồng thời là trách nhiệm, được trao cho Edu và HLV Mikel Arteta nhiều hơn, tạo thành bộ đôi tả phù hữu bật đưa Pháo thủ thăng hoa. Cách thiết lập quyền lực song song này tương tự vị trí của Txiki Begiristain và Pep Guardiola tại Man City.

Riêng cựu tiền vệ người Brazil, từ vị trí Giám đốc kỹ thuật, tháng 11/2022, ông được thăng chức thành Giám đốc thể thao (Sporting Director), vị trí phụ trách khâu chuyển nhượng và chịu trách nhiệm tổng thể tại học viện.

Nếu như tài nghệ cầm quân của Mikel Arteta được thể hiện qua những chiến thắng giòn giã liên tiếp trên sân cỏ thì năng lực quản lý của Edu giúp cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha có trong tay đội hình trẻ trung, tài năng, giàu tham vọng và tuyệt đối nghiêm túc về kỷ luật.