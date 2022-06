Ed Sheeran nhận được 1,1 triệu USD trong vụ kiện bản quyền

Vào tháng 4, thẩm phán Antony Zacaroli ra phán quyết Sheeran và các đồng tác giả Shape of You của anh, Steven McCutcheon và Johnny McDaid, không "cố ý hay vô thức" vi phạm một bài hát năm 2015 có tên Oh Why của một nghệ sĩ người Anh tên là Sami Chokri - người biểu diễn với tư cách Sami Switch.

Ed Sheeran và các đối tác sáng tác đã được thưởng hơn 900.000 bảng Anh (1,1 triệu USD) chi phí pháp lý sau chiến thắng của họ trong một vụ kiện bản quyền cao cấp đối với bản hit toàn cầu năm 2017 Shape of You. Phán quyết được đưa ra vào ngày thứ 3 (giờ địa phương).

Phán quyết được đưa ra gần 4 năm sau khi Chokri và nhà sản xuất Ross O’Donoghue lần đầu tiên cáo buộc Sheeran và các cộng sự sao chép một phần quan trọng trong bài hát của họ, và đưa nó vào Shape of You.

Chokri và O’Donoghue cáo buộc đoạn hook Oh I trong Shape of You "giống một cách đáng kinh ngạc" với đoạn điệp khúc Oh Why trong sáng tác của chính họ.