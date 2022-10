Ed Sheeran hầu tòa vì bị tố đạo nhạc

Billboard đưa tin Ed Sheeran được thẩm phán liên bang yêu cầu xuất hiện trước bồi thẩm đoàn Manhattan để giải quyết cáo buộc đạo nhạc bài hát Thinking Out Loud (2014).

Bản hit bị cáo buộc sao chép hợp âm và nhịp điệu ca khúc Let's Get It On (1973) của huyền thoại Marvin Gaye. Công ty sở hữu bài hát đã gửi đơn kiện về vấn đề bản quyền vào năm 2018 và yêu cầu được bồi thường 100 triệu đô la.

Phía luật sư của Ed Sheeran phản đối vụ kiện vì cho rằng phần nhạc được cho là đạo nhái quá phổ biến. Họ trích dẫn một số bài hát khác, bao gồm Since I Lost My Baby của The Temptations, có các yếu tố tương tự. Tuy nhiên, các luận điểm này đã bị thẩm phán liên bang bác bỏ.



Ed Sheeran tại phiên tòa bản quyền ca khúc Shape of You tháng 3/2022. Ảnh: Reuters.