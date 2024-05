Ếch òn - món ăn 'siêu kinh dị' nhưng lại là đặc sản ở Thái Lan và Việt Nam

Nguyên liệu cần chuẩn bị là ếch òn, lá me non, gạo rang, cà chua, hành, ớt, gia vị cơ bản,... Đầu tiên ướp chúng với hành, ớt, đường, nước mắm rồi bỏ vào chảo xào tái. Tiếp đến là nấu nước dùng với một nắm gạo rang, cà chua, lá me non, cho ếch òn vừa xào vào nấu trên lửa liu riu một lúc là có thể thưởng thức. Đây là một món ăn vừa tiết kiệm, thơm ngon, vừa đậm mùi dân dã của duyên hải Nam Trung Bộ mỗi đợt mưa nhiều, gió lạnh.

Món canh chua ếch òn nấu lá me non

Tuy nhiên một điều khiến không ít người bất ngờ là tưởng chừng đây là món ăn “hiếm có khó tìm" của Ninh Thuận. Nhưng thực chất là đặc sản “xuyên quốc gia” giữa Việt Nam và Thái Lan đấy. Cụ thể là tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, nằm ở cao nguyên Khorat, ếch òn cũng được xem là một đặc sản vừa bổ vừa ngon với những cách chế biến gần giống với cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận. Chỉ khác ở nhiều loại gia vị truyền thống của Thái Lan được thêm vào để món ăn thêm đặc sắc.

Các món ăn ngon từ ếch òn

Ếch òn là loài vật tuy có vẻ ngoài hơi “kinh dị" nhưng thật ra là đặc sản quý hiếm của người Chăm ở vùng Ninh Thuận và cả miền Đông Bắc Thái Lan. Nếu được một lần đến đây vào đúng mùa ếch òn thì hãy trải nghiệm bắt ếch òn cùng người dân địa phương và ăn thử đặc sản này nhé.

