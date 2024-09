Duy Mạnh - Tuấn Hưng ôm nhau hát, khán giả than phiền âm thanh kém

Trong liveshow "Anh em kết đoàn", Tuấn Hưng và Duy Mạnh ôm nhau khi cùng đồng lòng thực hiện chương trình ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão số 3. Tối 21/9, liveshow Anh em kết đoàn với sự tham gia của hai nam nghệ sĩ Tuấn Hưng và Duy Mạnh diễn ra tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Chương trình nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại sau cơn bão số 3.

Duy Mạnh - Tuấn Hưng trong show diễn. Liveshow Anh em kết đoàn được lên ý tưởng và thực hiện trong chưa đầy 10 ngày. Trước giờ diễn, trời mưa lớn, khán giả phải mặc áo mưa để chờ cuộc hội ngộ của hai ca sĩ sau hơn 10 năm mới chung sân khấu, kết hợp trở lại. Mở đầu chương trình, Tuấn Hưng trình diễn liên tiếp 5 ca khúc quen thuộc: Vẫn nhớ, Tình yêu lung linh, Cầu vồng khuyết, Gấp đôi yêu thương, Tìm lại bầu trời. Sau đó, anh cùng Duy Mạnh song ca hai bản hit Dĩ vãng cuộc tình và Biết tìm đâu, khép lại bằng cái ôm đầy xúc động. Trong đêm diễn, Duy Mạnh cũng gửi tặng khán giả 5 ca khúc nổi tiếng của mình: Tình em là đại dương, Xin đừng chạm vào em, Anh nhớ em vô cùng, Nỗi lòng người tha hương, Dĩ vãng nhạt nhòa. Chương trình được livestream trực tiếp trên kênh riêng của Tuấn Hưng nên nhiều người xem bày tỏ suy nghĩ. Đại đa số tiếc nuối khi cho rằng có thể khâu âm thanh không được tốt hoặc đường truyền kém nên giọng hát của hai ca sĩ yếu.

Hai nam ca sĩ chia sẻ việc làm ý nghĩa của đêm diễn. Tuấn Hưng chia sẻ: "Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Khoảng 14 năm trước, hai anh em 'cạnh tranh' nhau về nhan sắc, độ nổi tiếng. Hai người ở xa nhau hiểu lầm vì nhiều câu nói. Sau khi nhận được sự đồng ý của anh Duy Mạnh, chúng tôi có đúng 5 ngày để chuẩn bị. Có nhiều sai sót nhưng mong mọi người tha thứ, bỏ qua". Trong đêm nhạc, ban tổ chức cùng Tuấn Hưng và Duy Mạnh đã đấu giá tranh, cúp kỷ niệm để quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Tuấn Hưng - Duy Mạnh ôm nhau thật chặt trong đêm nhạc chung. Ảnh: Quế Cay. Trước đó, Tuấn Hưng gây chú ý khi "thách" Duy Mạnh làm liveshow với mục đích từ thiện. Anh viết: "Tôi thách anh Duy Mạnh làm liveshow với tôi để ủng hộ đồng bào. Liveshow này chắc chắn thu về tiền tỷ. Dám chơi không?". Duy Mạnh đồng ý ngay và hành động của cả hai ca sĩ được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Chiều 13/9, ban tổ chức liveshow trao 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chia sẻ với VietNamNet, Tuấn Hưng cho biết ban đầu dự định cùng bạn bè, anh em nghệ sĩ tổ chức một chương trình ca nhạc để quyên góp. Anh và Duy Mạnh cùng chung mong muốn nên quyết định làm show diễn rất nhanh chóng. Your browser does not support the video tag. Theo VietNamnet