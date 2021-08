Duy Mạnh giúp HLV Park Hang Seo bớt lo nhân sự tuyển Việt Nam

Ở vị trí trung vệ, Quế Ngọc Hải hay Trương Văn Thiết đều có thể được đá tiền vệ trụ khi cần. Theo phân tích của BLV Quang Tùng, đặc thù của hai vị trí này không có nhiều sự khác biệt. "Nói một cách hình dung, đá tiền vệ trụ chỉ là việc các trung vệ đứng cao hơn so với thông thường. Họ có cùng nhiệm vụ phòng ngự", BLV này nói.

Vấn đề ở chỗ, Quế Ngọc Hải đeo băng đội trưởng và là thủ lĩnh hàng phòng ngự nói chung chứ không riêng bộ ba trung vệ. Trương Văn Thiết là tân binh và cơ hội để anh được nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt niềm tin là rất nhỏ.

Bởi vậy, thông tin Duy Mạnh được HLV Park thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trụ, dù chưa được kiểm chứng rõ ràng, không phải không có cơ sở. Cầu thủ này từng là tiền vệ trung tâm ở cấp độ trẻ. Dưới thời HLV Miura, anh được coi là tiền vệ trụ đầy tiềm năng.

Duy Mạnh hay Đình Trọng đều là trung vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Cuối 2015, cầu thủ sinh năm 1996 đã lọt top 10 tiền vệ xuất sắc của khu vực do tạp chí Four Four Two bình chọn, sánh ngang cùng những cái tên hay nhất Đông Nam Á như Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen hay Safiq Rahim (Malaysia) và cả Aaron Mooy (Australia).

Anh chỉ được kéo xuống chơi trung vệ như một phương án mang tính chữa cháy, khi CLB Hà Nội gặp khủng hoảng lực lượng. Tới SEA Games 2017, Duy Mạnh tiếp tục được HLV Nguyễn Hữu Thắng sắp xếp đá trung vệ khi không còn lựa chọn và cầu thủ quê Đông Anh bắt đầu "đóng đinh" với vị trí trung vệ từ bấy giờ.