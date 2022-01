Đứt dây lưới, 5 ngư dân bị thương, hôn mê trên biển

Your browser does not support the audio element.

Vào hồi 5h52, ngày 9/1, tàu cá số hiệu NA-98986 TS do anh Nguyễn Văn Tuyền (SN 1985, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng đang đánh bắt tại vị trí cách phía Đông Cửa Hội (Nghệ An) khoảng 45 hải lý.