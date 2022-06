Dustin Johnson bỏ PGA Tour chạy theo tiền Ả Rập

Tháng Hai vừa qua, giữa những ồn ào và đầy tranh cãi về Super Golf League, Johnson tuyên bố anh "hoàn toàn cam kết với PGA Tour".

"Dustin đã suy tính về cơ hội trong vài năm qua", người quản lý của Johnson, David Winkle thuộc Hambric Sports, giải thích trong một tuyên bố với giới truyền thông.

"Cuối cùng, Dustin quyết định theo đuổi nó là vì lợi ích tốt nhất của anh ấy và gia đình.

Dustin chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề gì với PGA Tour và rất biết ơn vì tất cả những gì tổ chức đã mang lại cho anh ấy. Nhưng cuối cùng, anh cảm thấy giải đấu mới này quá hấp dẫn để từ bỏ".

Johnson là tay golf có thứ hạng cao nhất thế giới gia nhập vào hệ thống LIV Golf, với vị trí thứ 13 hiện tại. Golfer 37 tuổi sở hữu 24 danh hiệu PGA Tour, trong đó có 2 major (U.S. Open 2016 và The Masters 2020 - giải đấu mà anh lập kỷ lục giành điểm gậy -20).

DJ - biệt danh của Dustin - không phải là nhà vô địch lớn duy nhất đăng ký thi đấu sự kiện đầu tiên trong hệ thống mà Saudi Arabia bảo trợ về tiền bạc.

Danh sách các tay golf dự sự kiện đầu tiên của LIV Golf

Các nhà cựu vô địch U.S. Open Graeme McDowell và Martin Kaymer cũng có mặt trong sân, cũng như cựu vô địch The Masters Sergio Garcia và Louis Oosthuizen - người từng thắng The Masters và The Open Championship, cũng đăng ký tham gia.



Danh sách tranh tài sự kiện ở London còn có các nhà vô địch PGA Tour khác như Kevin Na, Lee Westwood, Ian Poulter, Hudson Swafford và Branden Grace.



Phil Mickelson không có tên trong danh sách thi đấu vào tuần tới, mặc dù anh có mối quan hệ tốt với LIV Golf. Nhà vô địch của 45 danh hiệu PGA Tour (6 major) trải qua nhiều tháng không thi đấu vì thể chất.



PGA Tour không đưa ra câu trả lời trước các câu hỏi của truyền thông, cũng như từ chối bình luận bất kỳ điều gì về Super Golf League, và chỉ tập trung vào sự kiện Memorial Tournament chuẩn bị diễn ra (2-5/6 ở Ohio, Mỹ).