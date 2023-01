Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối

Tại khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM, từ 17h ngày 2/1, lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 1 qua huyện Bình Chánh (hướng các tỉnh miền Tây về TPHCM) bắt đầu tăng vọt. Lượng phương tiện tăng vào giờ cao điểm khiến một số nút giao thông trên Quốc lộ 1 xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ trong một số thời điểm.

Lúc 18h20 ngày 2/1, đại diện Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết, hiện tại trên các tuyến đường địa bàn PC08 phụ trách, tình hình trật tự an toàn giao thông bình thường, ổn định. Các đơn vị đều đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến của đơn vị đảm trách đón người dân trở lại thành phố.

“Đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương, đường Võ Trần Chí và Quốc lộ 1 khu vực huyện Bình Chánh lưu lượng phương tiện lưu thông từ các tỉnh miền Tây về TPHCM bình thường, ổn định”- đại diện PC08 thông tin.

Trong khi đó, ở khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố, như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1K, Xa lộ Hà Nội, lượng phương tiện đông dần vào giờ cao điểm chiều 2/1. Một số khu vực như đường Điện Biên Phủ, cầu vượt nút giao Hàng Xanh, Nguyễn Hữu Cảnh,… xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ trong giờ cao điểm.

Các tuyến đường quanh khu vực bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) như Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13 đều đông đúc phương tiện trong giờ cao điểm nhưng chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ.