Đường vành đai 3 ùn tắc từ trên cao xuống dưới thấp trong ngày cuối nghỉ lễ

Theo kế hoạch, ngày mai 4/1, người lao động trên cả nước sẽ quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022 kéo dài 3 ngày. Vì vậy, hôm nay 3/1, người dân ở các tỉnh thành phố đều hối hả trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu tiên của năm mới.