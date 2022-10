Đường vành đai 3 hay ùn tắc do lưu lượng phương tiện gấp 8-10 lần thiết kế

Phát biểu tại cuộc họp tổng kết sau một tháng thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến vành đai 3 - Cầu Thanh Trì do Cục CSGT (Bộ Công an) được tổ chức mới đây, Thiếu tá Phạm Đức Hoàng - Đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội), cho biết, sau một tháng triển khai kế hoạch, tình hình ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên tuyến vành đai 3 có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, tình trạng ùn ứ giao thông vẫn diễn ra trong khung giờ cao điểm, sáng - trưa - chiều.

Tình trạng ùn tắc giao thông trên đường vành đai 3 vẫn thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm.

Lượng phương tiện gấp 8-10 lần so với thiết kế

Theo Thiếu tá Phạm Đức Hoàng, có nhiều nguyên nhân xảy ra tình trạng này, trong đó có những nguyên nhân điển hình như lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực quá lớn.

“Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vượt quá thiết kế của tuyến đường từ 8 đến 10 lần. Cụ thể, so với thiết kế của tuyến đường là 15.000 phương tiện quy chuẩn trên một ngày đêm nhưng theo thống kê, số lượng phương tiện lưu thông thực tế qua đây trong năm 2021 là 124.049 phương tiện quy chuẩn trên ngày đêm. Đặc biệt, vào các ngày cuối tuần và các ngày trước, sau kỳ nghỉ lễ, Tết các phương tiện gia tăng đột biến gấp nhiều lần so với ngày bình thường”, Thiếu tá Phạm Đức Hoàng cho hay.

Cùng đó là do các phương tiện nhập dòng, tách dòng tại các đường dẫn lên - xuống đường trên cao, xung đột giao thông, gây ra tình trạng ùn ứ giao thông tại các điểm lên xuống Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi và hậu quả là ùn ứ kéo dài đến cầu cạn Pháp Vân, thậm chí đến cả cầu Thanh Trì.