Dương Tử Quỳnh có con ở tuổi 62, còn chồng 78 tuổi?

Dương Tử Quỳnh vướng nghi vấn có con ở tuổi 62, chồng nữ diễn viên đã 78 tuổi.

Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh) sinh năm 1963, cô từng đoạt ngôi vị Hoa hậu thế giới Malaysia năm 1983. Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là đả nữ số 1 tại châu Á, cũng như thế giới với nhiều tác phẩm nổi bật như Mãnh Hổ Tô Khất Nhi, Ngọa Hổ Tàng Long, Thái Cực Trương Tam Phong, Điệp Viên 007: Ngày Mai Không Lụi Tàn.

Năm 2023, Dương Tử Quỳnh lập kỷ lục khi trở thành diễn viên châu Á đầu tiên thắng Nữ chính xuất sắc Oscar 2023 với tác phẩm Everything Everywhere All at Once.