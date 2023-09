Dương Tử dẫn đầu thứ hạng phim cổ trang mùa hè, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt mất hút

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nữ đỉnh lưu hàng đầu Trung Quốc, nên An Lạc Truyện cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm ngay khi lên sóng. Tuy nhiên, bộ phim lại khiến người hâm mộ thất vọng với nội dung rời rạc, tạo hình nhân vật nhợt nhạt, tập trung quá nhiều đến tuyến nhân vật phụ và màu sắc phim kém chất lượng.

Tập đầu tiên lên sóng, Nhậm An Lạc ( Địch Lệ Nhiệt Ba) đạt Top 3 với chỉ số 9.19 trên Vlinkage bảng nhân vật. Bộ phim ghi nhận chỉ số 60,14 (Vlinkage ngày 18.8), 7,87 triệu (Vân Hợp ngày 17.8). Điểm douban chỉ đạt 5.9 với hơn 80 nghìn người đánh giá.

Thành tích của An Lạc Truyện được đánh giá quá kém so với bộ phim lên sóng cùng thời điểm, Trường Tương Tư. Đồng thời, không đạt hiệu quả như mong đợi so với vị thế sao nổi tiếng của nam nữ chính bộ phim là Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dù là dự án cấp S+, nhưng vẫn mắc rất nhiều lỗi cơ bản. Trong đó, diễn xuất và tạo hình của Nhiệt Ba không tạo được ấn tượng với khán giả. Thậm chí, tạo hình tân nương tóc trắng của nữ diễn viên bị chê tả tơi trên các diễn đàn phim.