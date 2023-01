Dương Tử bị chê vì hát nhép lộ liễu

Hai phần trình diễn của Vương Tuấn Khải và Dương Mịch cũng gây tranh luận. Vương Tuấn Khải gây chú ý với màn đu dây ở độ cao cách sân khấu hàng chục mét bằng một tay trong phần kết tiết mục. Tuy nhiên, khả năng hát của nam ca sĩ sinh năm 1999 chưa làm hài lòng khán giả. Thành viên nhóm TFBoys lựa chọn bản nhạc rock kinh điển We will rock you, nhưng giọng của anh bị đánh giá yếu, thiếu lửa để truyền tải đúng tinh thần bài hát.

Dương Mịch cũng cháy hết mình trên sân khấu đài Hồ Nam với ca khúc solo Sao Bạn Đẹp Như Thế và bản remix Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, song ca với Đại Trương Vỹ. Thế nhưng, một số khán giả bình luận Dương Mịch phá hỏng bài hát kinh điển. Dương Mịch được khen ngợi chủ yếu nhờ ngoại hình trẻ trung ở tuổi 37 và thần thái tự tin trên sân khấu.

Theo Zing